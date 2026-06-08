コメの販売価格が急落している。埼玉県のあるスーパーでは、茨城県産コシヒカリ5キログラムが2699円（税込み2914円）で売られている。1月には約4300円だった商品だ。市場で何が起きているのか。 まず、昨年の異常なコメ高値で、消費者の買い控えが続いた。それにより卸問屋では今春になって深刻な在庫過多となった。2か月後には新米の収穫が始まるので、在庫を減らすために損を覚悟で販売しているという。 関連記