『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』のダニー＆マイケル・フィリッポウ監督作、不気味な里親に引き取られた兄妹をめぐる“儀式体験”ホラー『ブリング・ハー・バック』が７月10日(金)より公開。恐怖のシャワーシーンを切り取った本編映像が解禁された。⽗を亡くし、里親のローラのもとで新たな生活を始めた兄アンディと妹パイパー。ローラはパイパーに異様なまでの愛情を注ぎ込むが、一方アンディはそんなローラのどこか不気