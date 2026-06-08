ヒッジョォォォ～に久しぶりにデジタルフォトフレームを買った。Moonka（モンカー）ブランド（型番：ZN-DP1101）の、写真共有サービス「Frameo」に対応した11インチの製品。Amazonで1万1999円だった。 Moonkaブランドのデジタルフォトフレーム。Frameoサービスに対応しており、Wi-Fi接続環境があれば場所を問わずデジタルフォトフレームへ写真を転送できる。 この「Frameo（