毎日のカラーやヘアアイロン、紫外線などによるダメージで、髪のパサつきや広がりが気になる方に朗報です。ヘアケアブランド「モノバルク」から、新たに「モイスト オイルスプレー」と「モイスト ヘアマスク」が登場。潤いを与えながら艶やかな髪へ導く“湿潤グロス処方”を採用し、日常のケアからスペシャルケアまで幅広くサポートします。美しいツヤ髪を目指したい方はぜひチェックしてみてくださいb