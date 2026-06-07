横浜・瀬谷で進む巨大テーマパーク「KAMISEYA PARK」構想が、波乱含みの船出となっている。2027年の国際園芸博覧会の跡地を活用するこのプロジェクトは、当初の整備主体だった相鉄が撤退し、新交通「上瀬谷ライン」計画も頓挫。三菱地所が新たな主体として名乗りを上げ、ようやく再始動した。USJ復活の立役者・森岡毅氏も参画するが、氏が直近手がけたイマーシブ・フォート東京とジャングリア沖縄はいずれも苦境に立たされている。