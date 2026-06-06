「Your AI Slop Bores Me(お前の低品質なAI量産コンテンツにはうんざりだ)」は、人間として質問したり、AIのふりをして質問に回答したりできるAIチャットボット風のサービスです。実際に遊んでみました。your ai slop bores mehttps://youraislopbores.me/上記のサイトにアクセスしたら、13歳以上であることの確認と行動規範に従うこと、利用規約とプライバシーポリシーに同意することを求められるので、チェックして「enter site