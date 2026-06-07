「あなたはどうして海外へ？」世界100の国・地域で生きる100人の日本人に、ライター・おかけいじゅんがインタビュー！ 日本を飛び出て外国に移住したきっかけや、気になる現地での生活事情を深掘りする。（本記事は『世界へ飛び出た100人の日本人』より一部を抜粋し、再編集したものです）◆成績順×消去法で選んだモンゴル──モンゴルと出会ったきっかけを教えてください。大学ですね。もともとは東京大学を出て官僚になりた