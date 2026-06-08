読者にキャラクターへ感情移入してもらう方法 読者が感情移入できるよう意識する 読者が主人公に自分のことのように「感情移入」できると作品に引き込まれ、面白さにつながっていきます。 キャラクターに感情移入してもらう方法 読者が主人公の心理や行動を、まるで自分のことのようについ重ね合わせてしまう---。そんな「感情移入」によって、読者の作品の世界に対する没入感は具っと上がります。主人公が問