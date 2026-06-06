◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年6月5日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。自己最長タイとなる7回を投げ、2安打無失点と抜群の安定感を示した。奪三振はメジャー移籍後、最多となる10個を数えた。7回のマウンドを降りる際には大観衆からスタンディングオベーションを受け、ベンチでは大谷翔平投手（31）からお尻を軽く叩かれ、労を労われ