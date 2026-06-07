「ＤｅＮＡ２−４ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・相川亮二監督が延長十一回の攻撃で宮崎の空振り三振の判定を巡って審判に抗議し、遅延行為で退場処分を受けた。相川監督の退場は監督就任後では初めて。試合後、球審を務めた川口審判員は退場の理由を「遅延行為です」と説明。５分以上抗議したのかと問われると「そうです」と答えた。宮崎は空振り三振の場面で、スイングしたバットに捕手のミットが触