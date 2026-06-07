横浜市のスーパーで、駐車場内の消火設備に車が衝突し、消火用の泡が施設の外に広がりました。この影響で付近の道路は交通規制になりました。【映像】泡だらけになった道路の様子（実際の映像）7日午前11時10分ごろ、横浜市港北区のスーパー「サミット菊名店」の立体駐車場の2階で車が誤って消火設備に衝突しました。この影響で消火設備が誤作動を起こし、消火用の泡が噴出しました。泡は1階まで流れ、駐車場の外の道路にま