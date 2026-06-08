【トムとジェリー Yummy Foodコレクション3】 6月中旬 発売予定 価格：1回400円 エビの天ぷらになったトム タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トムとジェリー Yummy Foodコレクション3」を6月中旬に発売する。価格は1回400円。 「トムとジェリー Yummy Foodコレクション」の第3弾は和食とコラボ。シャチホコのようなポーズで険しい表情