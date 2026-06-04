お部屋の模様替えや気分転換に【3COINS（スリーコインズ）】の「インテリア雑貨」を取り入れてみませんか。おしゃれなアイテムがリーズナブルな価格で買えるのが魅力。今回はそのなかでも注目の新作のインテリア雑貨をピックアップしました。ぜひお買い物の参考にしてみてください。 何を置いてもおしゃれ見え！ アクセサリーやメガネ、鍵など小物のちょい置きに便利なのがこちらの「脚付き小物トレイ