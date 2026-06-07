みなさんは、既婚者がSNSで異性とやりとりすると不倫になると思いますか。株式会社ピ・アイ・オ（大阪市天王寺区）が運営する『PIO探偵事務所』が実施した「マッチングアプリ・SNSの普及による不倫の境界線」に関する調査によると、約7割が「不倫に該当すると思う」と回答しました。では、配偶者のスマートフォンを本人に無断で確認した経験がある人はどのくらいいるのでしょうか。【調査結果】配偶者の不倫を疑ったきっかけは？調