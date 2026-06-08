5日の参議院予算委員会で、参政党の安藤裕議員が消費税の問題を取り上げた。【映像】「これ笑うところですか？」一喝した瞬間（実際の様子）安藤議員は、食料品の消費税ゼロが導入された場合、税率どおりに食材の価格が下がらなかったら、飲食店は逆に経営が悪化する問題を指摘。「ラーメン屋さんとか定食屋さんとか本当に苦しい思いで経営してますよ。今、食材仕入れ、上がってます。あるいは電気代ガス代も上がってます。じ