自身の仕事が落ち着き、「そろそろ子どもを」と切り出した年収1,100万円のスグルさん（仮名・46歳）。しかし、妻のサヤカさん（仮名・41歳）からは「いまさらなに？」と一蹴されてしまいます。実は6年前、タイムリミットに焦る妻の切実な訴えを、夫は「多忙」を理由に拒絶していました。内閣府のデータでも、現代の共働き世帯における子育ての最大のハードルは「母親のキャリア停滞」であることが浮き彫りになっています。自身の仕