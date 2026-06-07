「給料の額面は増えているはずなのに、生活に余裕が生まれない」。そう感じている若者は少なくないでしょう。総務省の家計調査（2025年平均）によれば、単身者を含む「総世帯」の勤労者世帯において、実収入は名目で前年比3.0%増加したものの、物価変動の影響を除いた実質では0.7%の減少となっています。都市部でどれだけ稼いでも、その多くが生活コストに吸収されてしまう現代において、「どこで、どう生きるか」は極めて重要なテ