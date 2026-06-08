Huaweiを含む中国の研究チームが、HuaweiのAscend 910Cチップを使い、DeepSeek-V4-Proモデルのポストトレーニング(事後学習)を完了したと明らかにしました。中国の半導体産業がAI推論の支援からより複雑なモデル訓練へ進もうとする中で、今回のプロジェクト成功は大きな前進と位置付けられています。Huawei chips refine DeepSeek model in major leap for China’s AI self-reliance | South China Morning Posthttps://www.scmp.