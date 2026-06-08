セクシー女優の藤咲まいが7日夜、Xを更新し「この度、一部報道により、ご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。藤咲をめぐっては、台湾メディアのETtodayが3日、観光ビザで台湾に入国し、違法に売春行為を行ったとして、台北市内の高級住宅街・天母のホテルで現行犯逮捕され、その後、法に基づき国外退去処分となったと報じられていた。藤咲は「報道されている件につきましては約半年前の出