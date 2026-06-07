株式会社ポケモンは、「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋）と「ポケモンカフェ OSAKA」（大阪・心斎橋）で、2026年6月17日（水）から楽しめる新しいメニューやショーの詳細を紹介する。さらに、「ポケモンカフェ TOKYO」の店内リニューアルについても紹介する。サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約50gの軽量ボディに4K HDMI出力、PD100W入力、5Gbps転送、SDカードリーダー機能まで備え