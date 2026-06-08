タレントでモデルの佐藤栞里（35）が8日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。ゲストとの秘話を明かした。この日のゲストは佐藤が大の仲良しだというフリーアナウンサーの川田裕美（42）。仲良くなったきっかけやプライベートでの交流などを、まるで女子会のようにトークした。川田は「栞里ちゃんのピンチ救ったことある」といい「一緒に家で遊んでたら急に“痛い痛い痛い！”ってなって。冷