全編“犬視点”で描くホラー映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』が７月10日(金)より公開。監督とプロデューサーのインタビューが到着した。本作は、得体の知れない邪悪な何かから飼い主を守ろうと奮闘する犬を描いている。田舎の実家に引っ越した飼い主と犬のインディ。やがてインディは、闇に潜む超常的な存在に気付く。監督は、本作が長編デビュー作となるベン・レオンバーグ。主人公のインディをレオンバーグ監督の愛犬（名前は同