オリックスを3タテし、貯金を5に伸ばした巨人。今季初のスタメンマスクを被った小林誠司が好リードを見せるなど、大城卓三、岸田行倫も含めた「鉄壁の捕手陣」がチームを牽引している。そんななか、一人蚊帳の外となっているのが甲斐拓也だ。「5年15億円」のFA選手を持て余している状況に、ファンからも「なぜ獲った?」との声が再燃している――。【写真】貴重なオフの顔、甲斐拓也と“後輩”のラブラブショット開幕二軍スタート