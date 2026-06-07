YouTubeチャンネル「レクター」が「【洗礼受ける】初見タワマンなのにこの対応… 時間かかりすぎ問題は結局放置？【Uber Eats自転車配達員】」と題した動画を公開した。動画では、Uber Eatsの自転車配達員として稼働するレクター氏が、初見のタワーマンションで遭遇した理不尽な対応や、配達員のリアルな実情について語っている。 5月31日の日曜日、夕方から自転車での稼働を開始したレクター氏。12回