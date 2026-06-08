今から約10年前、「小学生ホスト」の母として一躍有名になったママ・ちいめろさん。一見型破りに思える子育て風景は、当時テレビ番組にもしばしば取り上げられたが、目立てば目立つほど批判が殺到した。なぜ小さな息子にホストの格好をさせたのか、また当時の炎上について、ちいめろさんに話を聞いた。【全3回の第1回】【写真を見る】現在高校生になった琉雅（りゅうが）くん、金髪全盛期の「ホスト小学生」の頃──ちいめろさん