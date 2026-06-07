ガジェット系YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、「2万円前後でこの性能!? ALLDOCUBE iPlay 80 mini Proがコスパ良すぎた」と題したショート動画を公開した。 動画では、8.4インチのコンパクトAndroidタブレット「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」を実機でチェック。2万円前後で購入できる手頃な価格帯ながら、AnTuTuベンチマークで約66万点を記録するなど、価格以上の性能を備えたミニタブレッ