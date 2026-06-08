インスタグラム更新サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。日本代表はメキシコ・モンテレイで事前合宿中。4日に25歳となったMF久保建英の“テクニック”が話題となっている。久保は日本時間6日に自身のインスタグラムを更新。事前合宿中に25歳の誕生日を迎え、祝福されている写真などを投稿した。チームメートと写っている写真では、それぞれのアカウントをタグ付けする中、異質の1枚が。