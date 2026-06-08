お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに生出演。好きな女性タレント、女優を明かした。今放送のゲストはみなみかわと相席スタートの山添寛。「嫌い」と発言したタレントが炎上に巻き込まれる昨今、逆に「好き」を言っていこうという企画。矢作が「好きな女性タレントいっちゃうかな」と前置きした上で「これはだって