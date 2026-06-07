アメリカによるイラン攻撃開始後にアフリカの南スーダンから調達した原油が、日本に初めて到着しました。7日午前、愛媛県今治市の製油所に到着したのは、アフリカ内陸の国、南スーダンの原油23万バレルです。国内消費1日分のおよそ1割強となります。中東情勢の悪化後に調達した南スーダンの原油の輸入は、初めてになります。日本は原油輸入の9割以上を中東に依存してきましたが、中東情勢悪化後は、ホルムズ海峡を通らない原油の代