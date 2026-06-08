効率の良い暗記のイメージ人は息を吐いているときに効率良く暗記できる可能性があるとの研究結果を、兵庫医大などのチームが8日までに英科学誌に発表した。暗記したときの呼吸の仕方によって、思い出す速さが変わった。チームは、息を吐く動作が含まれる「音読」が効果的だとし、「英単語などを声に出して覚える方法は理にかなっている」と分析する。マウスでは呼吸の仕方で記憶力が高まったり悪化したりすると分かっていたが