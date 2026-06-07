「お願いだから、家に帰らせて。ここは私の居場所じゃないの……」。高級老人ホームに入居してわずか10日。誰もが羨むような終の棲家で暮らす母が、長男に涙ながらに“実家に戻りたい”と訴えていました。一体何が起きたのでしょうか。※事例の人物名はすべて仮名です。母のために高級老人ホームを選んだ息子事の始まりは、82歳の母・礼子さんが自宅で転倒したことでした。礼子さんは夫亡き後、戸建てに一人暮らし。「万が一、発見