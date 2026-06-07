台湾の蔡英文前総統が、SNSのThreads（スレッズ）で、日本語のスラングを使った投稿を行い、驚きが広がっている。タロイモの巻き寿司に「YBSG」8年にわたって台湾の総統を務めた蔡英文氏は、24年5月に退任。現在は元総統として国際交流や講演活動を続けている。話題を集めたのは、蔡英文氏による台湾の一般ユーザーへのリプライだった。一般ユーザーは、「最近、火鍋のタロイモよりも受け入れがたいものを見つけた。タロイモの寿司