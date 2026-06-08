マスクで顔を覆い警察に連れられていく佐々木裕介容疑者（38）。大規模詐欺グループの重要人物としてタイで拘束されました。佐々木容疑者は拘束されたタイの隣にあるカンボジアで、特殊詐欺グループの指示役だったとみられています。このグループをめぐっては2025年5月、日本人29人が拘束されました。タイ警察による聞き取りの様子では、通訳を通して厳しく問い詰められています。通訳：タイにはどれくらいいる？佐々木容疑者：2、