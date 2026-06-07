米国とカナダ、メキシコが共同開催するFIFAワールドカップ2026では、参加するイラン代表団のうち、運営スタッフやサッカー協会関係者など10人以上が、現地時間6月6日までに米国の入国ビザを取得できていません。米ホワイトハウス関係者は5日、「イラン代表選手全員のビザは発給済み」と表明していました。今大会は6月11日から7月19日にかけて開催され、イラン代表の3試合はいずれも米国国内で行われます。初戦は6月15日にロサンゼ