2025年4月に「週刊文春」が不倫疑惑を報じて以降、メディアへの露出がなくなった俳優・田中圭（41）。報道から約1年、今年5月にはYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に出演し、今後の復帰を印象付けていた。【写真を見る】ポーカー後入った飲食店に入り、ダル着姿で知人女性2人と昼12過ぎに退店した田中圭。バッグには青い「ラブブ」のぬいぐるみが報道以降、田中はポーカーの海外大会で次々と結果を出し、話