父の遺品を整理していたら、記念硬貨や古い硬貨が出てくることがあります。コレクションとして保管されていたものを見ると、「これは現金として扱うのか」「プレミア価値があるなら相続税の申告が必要なのか」と迷う人もいるでしょう。 記念硬貨は相続財産に含めて考える必要があります。額面どおりに使える硬貨であれば現金としての価値がありますし、希少性が高く額面以上で売れるものなら、その市場価値も無視できません