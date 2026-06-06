巨人の「阿部チルドレン」が躍動した。【もっと読む】巨人・橋上秀樹監督代行とは何者か5日のロッテ戦に先発した井上温大（25）が、5回まで無安打無得点に抑える完全投球。九回に2ランを浴び、完封こそならなかったものの、自身初の完投勝利を飾り、「先発は長いイニングを投げることが1番評価されるので自信になる」と汗を拭った。前回5月29日の日本ハム戦で5回86球を投げ、3安打2失点で今季4勝目を挙げたが、杉内投手チー