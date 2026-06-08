おとといから商店街や住宅地でクマの目撃が相次いでいる栃木県宇都宮市では、すべての市立小中学校が臨時休校となっているほか、猟友会によるクマの捜索がおこなわれています。きのう未明、商店街に設置された防犯カメラの映像です。2人の男性の前を勢いよく通り過ぎたのはクマです。その直後にも。宇都宮市では、おとといから商店街や住宅地でクマの目撃が相次いでいます。撮影した男性「一目でまず本当に鳥肌が立ちましたよ」お