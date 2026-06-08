26歳年上のIT企業役員の夫を持ち、4人の子どもを育てるセレブママの菊池瑠々が、『ななにー地下ABEMA』（ABEMA）の放送内で、家賃170万円にのぼる品川区の大豪邸や規格外の私生活を公開した。【映像】家賃170万円の豪邸内部＆26歳年上の夫番組の企画「華麗なるセレブママの世界 〜ご自宅大公開＆旦那も登場SP〜」では、スタジオに豪華絢爛なセレブママたちが集結し、それぞれが常識を超える私生活を告白した。資産数億円規模の