【国際親善試合】日本女子代表 5−0 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）【映像】谷川の「弾丸ゴラッソ」→内田コーチらが唖然（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が叩き込んだ衝撃の弾丸ミドルシュートは、ピッチ上の選手やファンだけでなく、ベンチで見守るスタッフ陣をも大いに驚かせた。なでしこジャパンは6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表を5−0で撃破