◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年6月5日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。5回まで1安打無得点と相手に付けいる隙を与えず、先発としての責任投球回を投げ抜いた。盤石の立ち上がりだった。初回先頭のネトをスライダー、直球で簡単に追い込むと、最後はスライダーで三ゴロに仕留めた。2番・トラウト、続くメックラーはともにスプリット