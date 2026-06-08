サッカーＪ１・鹿島アントラーズが、老朽化に伴いクラブハウスを茨城県の鹿嶋市から潮来市に移転検討すると発表したことを巡り、両市間で波紋が広がっている。田口伸一・鹿嶋市長は「正式な説明がなく、賛成できない」と反発し、移転先の原浩道・潮来市長は「段階を踏んで説明してきた」と反論する。鹿嶋市が反発する背景には、経済的影響への懸念もある。（伊能新之介）異なる主張クラブと潮来市が４月２２日、移転の検討開始