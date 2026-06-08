YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【保存版】LINE友達追加で失敗しない！メール、SMS送信の手順を完全解説」と題した動画を公開した。本動画では、SMS（ショートメール）やメールを利用して、離れた場所にいる相手とLINEを交換する前の具体的な準備手順が解説されている。 動画の冒頭でひらい先生は、LINEでの友達追加をスムーズに行うための第一歩として、スマー