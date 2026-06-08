「カーリング・日本選手権」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）３年ぶりの優勝を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、ＳＣ軽井沢クに０−８で敗れ、今大会初黒星を喫した。通算１勝１敗となった。２５年に行われたミラノ・コルティナ五輪の日本代表候補決定戦でも敗れた相手。第１〜３エンドまでは、ブランクエンドが続いた。先行で迎えた第４エンドでは、スキップ藤沢五月の最終投が痛恨のスルー。