大手住宅設備メーカーのTOTOは、ユニットバスの新規受注を9日から全面的に再開します。中東情勢によりナフサ由来の接着剤などが不足したことを受け、4月中旬からユニットバスの新規の受注を停止しました。その後、段階的に再開していましたが、9日から、すべての製品の受注を通常通りに戻します。接着剤などの供給が安定してきたため、としています。ユニットバスをめぐっては、4月中旬にTOTOが新規受注を停止したことを受けて、ほ