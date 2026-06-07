実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸が7日、日本テレビ系『真相報道バンキシャ！』（毎週日曜後6：00）に生出演。東京・渋谷区の“ゴミ政策”を一喝した。【画像】岸谷蘭丸、既往歴を公開「病気になる星の元に生まれて」番組中盤、東京都渋谷区が、6月からポイ捨てに罰則（2000円の罰金）を設けたことをピックアップ。2時間で集まるごみの量や、「スマートゴミ箱」の新設について報じた。「日本にはゴミ箱が少なすぎるのでは