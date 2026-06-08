6月4日から同月10日まで「歯と口の健康週間」です。毎年この時期は、全国で歯の健康に関する啓発活動が行われます。ところで毎日、歯を磨いているのに歯茎が腫れることはありませんか。こうしたケースは珍しくないようで、SNS上では「疲れたら歯茎腫れる」「歯茎が腫れている。歯医者に行かなければ」「なぜか歯茎腫れていて痛すぎる」など、さまざまな声が上がっています。歯茎が腫れる原因や予防策などについて、津島オリーブ