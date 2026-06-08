 「海外のクラウドソーシングサイトなんて、英語が堪能なプロしか使えない場所だ」――そう思い込んで選択肢から外してしまっている読者も多いだろう。しかし、今回取材した、ちはや氏は、英語力に自信がないながらも、創意工夫を凝らして海外のクライアントから定期的に仕事を受注しているという。1案件あたり約10万円という高額な案件も受注しているそうだ。 本稿では、ちはや氏が実際に外貨を獲得するために活用して