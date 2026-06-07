西田亮介氏が自身のYouTubeチャンネルで「国旗損壊罪が自民党PT通過。今こそ「政治は妥協の産物であり、可能性のアートである」というビスマルクの言葉を思い出そう。ところで、妥協の産物として「国旗尊重法」はどうですか？ 2026/06/03」を公開した。動画では、自民党のプロジェクトチーム（PT）で了承された「国旗損壊等罪」の新設について、表現の自由の観点からその危険性を指摘し、独自の妥協案を提示している。