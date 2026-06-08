「ファッションセンターしまむら」が６日に「競走馬をモチーフにしたアイテム」として発売した商品が“一瞬で”売り切れ。この“爆売れ”ぶりを受け、同社の素早い対応に喜びの声が上がっている。６日の１５時にしまむらのオンラインストアである「しまむらパーク」で発売が開始したものの、わずかな時間で完売。ネット上では「しまむらの競走馬グッツコラボ瞬殺で終了」「何も買えなかった」など悲しみの声が上がっていた。